2019/09/04 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الشرطة، الاربعاء، إلقاء القبض على سارق سيارة بإقل من 30 دقيقة في كربلاء.

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