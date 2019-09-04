انقطاع الكهرباء عن عشر ة مناطق في ذي قار

2019/09/04 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … اعلن فرع توزيع كهرباء محافظة ذي قار، اليوم الاربعاء، انقطاع الكهرباء عن عشر ة مناطق في المحافظة.وذكر بيان للدائرة تلقت /بدر نيوز/، نسخة منه، ان “ثلاث محطات رئيسية خرجت عن العمل بسبب حدوث حريق في قابلوات السيطرة بمحطة الناصرية القديمة 132kv”.واضاف، ان “المناطق هي (صوب الشامية بالكامل ، جزء من صوب الجزيرة […]

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