حزب الدعوة يدعو لتحرك شعبي لمواجهة التهديدات الاجنبية ضد الحشد والشخصيات المجاهدة

2019/09/04 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

دعا حزب الدعوة الإسلامية، الأربعاء (4 أيلول 2019) الى تحرك شعبي لمواجهة التهديدات الاجنبية ضد الحشد الشعبي و"الشخصيات المجاهدة".

وذكر بيان للحزب، تلقته (بغداد اليوم)، ان "شخصيات عراقية مجاهدة من قوات الحشد الشعبي ومواقع سلاحه ومعسكراته تعرضت إلى هجمات إرهابية، نفذتها جهات اجنبية تستهدف سيادة العراق ووحدته واستقراره وأمنه، مما استوجب مطالبة الحكومة العراقية للتحقيق الشامل في طبيعة هذه العمليات الإرهابية، وكشف من يقف وراءها، والجهات التي مهدت او شاركت في تنفيذها، وتقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية الاخرى بهذا الشأن".

واردف البيان: "إضافة إلى وجوب التحرك الدبلوماسي والسياسي والإعلامي الواسع لإدانة وشجب هذه الافعال الجبانة، واستنهاض الشعب العراقي لمواجهتها باعتبارها تشكل انتهاكاً صارخا لسيادة العراق واستقلاله ومحاولة واضحة لاضعاف قدراته الدفاعية امام هجمة الارهاب الداعشي ومن ورائه".

وأضاف: "وقد انتشرت في الاونة الاخيرة تقارير تؤكد ضلوع الكيان الصهيوني باستهداف مواقع دفاعية في العراق، كما نسبت تصريحات لرئيس وزرائهم بان من مخططاتهم استهداف مواقع في العراق ودول أخرى!".

واكمل البيان، إن "حزب الدعوة الإسلامية يتابع بدقة هذه الاحداث والتحركات، ويتداول بشأنها مع الجهات الرسمية والوجودات الوطنية والفعاليات الشعبية، من اجل توحيد الموقف الوطني ازاء هذا العدوان الغاشم".

وجدد الحزب "ادانته وشجبه هذه الأعمال الإرهابية، ويطالب الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات التي من شأنها ان تردع المعتدي بكل الوسائل المشروعة، والعمل للحيلولة دون تكرار جرائمه".

وتابع: "اننا نؤكد على إن العراقيين جميعا موحدون في الدفاع عن سيادة العراق ووحدته ومقدساته، وانهم سيقفون بوجه الارهاب الجديد كما وقفوا بوجه ارهاب داعش وكسروا شوكته وانهوا وجوده".

وانفجر الثلاثاء (19 آب 2019) كدس للعتاد تابع للحشد الشعبي قرب قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين، بعد أيام على انفجار كدس عتاد في معسكر "صقر" جنوبي بغداد، الذي يضم قوات من الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، وقد أدى الحادث إلى اندلاع حرائق في مستودعات المعسكر، وانفلاق صواريخ وتطايرها عشوائيا مما تسبب بمقتل شخص واحد وإصابة 29 آخرين.

بعد ذلك أعلن الحشد الشعبي أن قواته تعرضت لقصف قرب الحدود مع سوريا تم من قبل طائرات مسيرة إسرائيلية بدعم أمريكي، وأسفر عن مقتل اثنين من مقاتلي الحشد وإصابة آخر في قصف بطائرتين مسيرتين مجهولتين استهدفتا نقطة ثابتة للواء 45 التابع للحشد في قضاء القائم بمحافظة الأنبار على الحدود مع سوريا.

وكان نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، قد اتهم الاربعاء (21 آب 2019)، القوات الأمريكية بإدخال طائرات إسرائيلية لاستهداف مقرات الحشد العسكرية داخل البلاد.

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أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الثلاثاء (04 ايلول 2019)، أن اصدقاء العراق الاقليميون والدوليون قدموا دعماً غير مشروط في حربه ضد داعش.

وقال الحلبوسي في كلمة خلال حفل انطلاق أعمال اجتماع اللجنة الدائمة للموازنة والتخ

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نشر المرصد النيابي العراقي (منظمة مدنية)، تقريره الخاص بتوثيق ومراقبة أداء مجلس النواب للفصل الثاني من السنة التشريعية الأولى للدورة الحالية، وتضمن التقرير رصداً للأداء التشريعي والرقابي وتقييماً لمجمل فعاليات المجلس ومدى التزام

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قالت محطة اميركية ان إيران قامت ببناء قاعدة عسكرية سرية جديدة في سوريا على الحدود مع العراق، لإيواء آلاف الجنود فيما اشارت الى ان هناك توجهاً لنصب قواعد للصواريخ الموجهة فيها.

واوضحت محطة فوكس نيوز الاميركية نقلاً عن مصادر

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