2019/09/04 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC اصدر حزب الدعوة الإسلامية، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن الغارات الإسرائيلية على أهداف ومعسكرات للحشد الشعبي، مطالبا بردع المعتدي بكل الوسائل المتاحة.وقال حزب الدعوة في بيان “تعرضت شخصيات عراقية مجاهدة من قوات الحشد الشعبي ومواقع سلاحه ومعسكراته إلى هجمات إرهابية ، نفذتها جهات اجنبية تستهدف سيادة العراق ووحدته واستقراره وأمنه، […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص حزب الدعوة يعلن موقفه من “الإرهاب الجديد” ويقترح إجراءات “تردع المعتدي” المركز الخبري الوطني.

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