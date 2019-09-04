لبلتواء الجوية : طقس غداً مشمساً في المنطقتين الوسطى والشمالية

2019/09/04 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز /بغداد … توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي،اليوم الاربعاء, حالة طقس الأيام الأربعة المقبلة في البلاد.وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة /بدر نيوز/ نسخة منه، ان “طقس يوم غد الخميس سيكون مشمساً في المنطقتين الوسطى والشمالية، وحاراً في الجنوبية مع بعض السحب” مشيراً الى ان “درجات الحرارة العظمى بمدينة بغداد ستكون بمعدل 43 […]

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