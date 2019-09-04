محافظ ذي قار : الأراضي جاهزة وننتظر قرار الحكومة لتوزيعها

2019/09/04 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ ذي قار عادل الدخيلي ، اليوم الأربعاء، أن محافظة ذي قار عملت على تهيئة 11 ألف دونم لغرض توزيعها على المواطنين في مناطق متفرقة من ذي قار ، مبيناً أن الأرض جاهزة للتوزيع ولم يبق غير الآلية والمساحات التي تحددها الحكومة لغرض المباشرة بالتوزيع.وقال الدخيلي في تصريح لـه ، إن ” ذي …

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