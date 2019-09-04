اندلاع حريق داخل مذخر ادوية في منطقة الحارثية وسط بغداد

2019/09/04 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد ..أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بإندلاع حريق ضخم بمذخر أدوية في منطقة الحارثية ببغداد.وقال المصدر لـ/بدر نيوز/، إن “حريقاً ضخما، إندلع في مذخر للادوية بمنطقة الحارثية بالعاصمة بغداد”.واضاف، ان “فرق الدفاع المدني توجهت لاخماد الحريق”، مبينا انه “لم تعرف اسبابه حتى الان”.

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