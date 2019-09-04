الديوانية يعسكر في مدينة السليمانية تحضيراً للدوري العراقي الممتاز

2019/09/04 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) … اعلنت الهيئة الادارية لنادي الديوانية الرياضي، اليوم الاربعاء، اقامة معسكر تدريبي لفريقها الكروي، استعداداً لمنافسات الموسم المقبل.

وقال عضو الهيئة الادارية للنادي حميد الحمداني في تصريح صحفي تابعته (المستقلة)، ان “فريقنا الكروي سيغادر اليوم الى مدينة السليمانية، للدخول في معسكر تدريبي، استعداداً للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم”.

واضاف الحمداني ان “الهدف من اقامة المعسكر التدريبي هو رفع جاهزية اللاعبين الى افضل درجة ممكنة قبل الدخول في غمار منافسات الدوري الممتاز 2019-2020″، مشيرا الى ان “المعسكر، الذي سيستمر لمدة 10 ايام، سيشهد اقامة عدد من المباريات الودية لفريق الديوانية”.

يذكر ان ادارة نادي الديوانية الرياضي سمت مؤخراً، صادق سعدون، مدرباً لفريقها الكروي

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