هبوط الليرة السورية إلى أدنى معدل في تاريخها

2019/09/04 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بشكل حاد لتصل إلى أدنى مستوياتها في السوق السوداء، حسب نشرة “سيريا ريبورت” الاقتصادية.

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