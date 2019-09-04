العمل تشترط على الشركات تشغيل 50 بالمئة من العمالة المحلية

2019/09/04 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونقل مصدر في المكتب الاعلامي عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، باسم عبد الزمان، قوله انه" تستعد الوزارة لاعداد قاعدة بيانات باعداد العمالة الاجنبية في العراق بغية الزام الشركات الاجنبية الاستثمارية المتعاقدة مع الحكومة بتشغيل نسبة 50% من العمالة العراقية فيها".واضاف، بانه" من المؤمل ان يقوم مركز تقنية المعلومات التابع للوزارة، باعداد برنامج تقني حديث يعمل على حصر اعدادها بشكل دقيق بغية التعامل مع هذا الملف".في سياق اخر، بين المصدر ان" هيئة ذوي الاعاقة اعلنت اسماء المشمولين براتب المعين المتفرغ للوجبتين السابعة والثامنة للعام الحالي 2019 ممن اكملوا اجراءات الفحص الطبي".ودعا المشمولين ممن كانت اسماؤهم موجودة على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة والوزارة، الى المراجعة لتسلم الاستمارة الخاصة بإصدار البطاقة الذكية (الماستر كارد) في بغداد ومحافظات البلاد وبحضور المعين فقط وحسب قوائم الاسماء المنشورة ضمنها وضمن المواعيد المخصصة لكل منها، من اجل ضمان انسيابية العمل والمراجعة بسهولة خدمة لشريحة المتقدمين، كاشفا في الشأن ذاته عن وجود تنسيق مع الاتحاد العربي القطري للمكفوفين من اجل العمل على دمج ذوي الاعاقة بالمجتمع".انتهى..م.م

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