احباط محاولة تفجير احد المنازل في محافظة السليمانية

2019/09/04 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت المديرية في بيان لها حصل عليه موقع "الغدير"، انه" تم ابلاغ قواتنا في مركز شرطة ناحية (سـنگـ‌سـ‌ر) التابعة قضاء (قلعة دزه) بوجود قنبلة كانت موضوعة امام باب منزل مواطن بهدف تفجيره .واضاف، انه" وعلى الفور توجهت مفارز شرطة المركز المذكور، ومركز شرطة مكافحة الجريمة في القضاء، وبالتعاون مع قوات الاسايش في (سـنگـ‌سـ‌ر) الى المكان وتمكنت من ابطال مفعول القنبلة قبل انفجارها".واشار، انه" بعد ابطال مفعول القنبلة تم اجراء كشف دلالة للمكان، ورفع صاحب المنزل دعوى قانونية لدى مركز شرطة ناحية (سـنگـ‌سـ‌ر)، مشيرا الى فتح ملف تحقيقي بما يخص هذه الحادثة".انتهى..م.م

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