وزارة الشباب والرياضة تحضر مراسيم إطلاق شعار كأس العالم 2022 في العاصمة بغداد

2019/09/04 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – متابعات شهدت ساحة التحرير في العاصمة بغداد إطلاق الشعار الرسمي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بعد ان حددت اللجنة العلیا للمشاریع والإرث، المسؤولة عن تنظيم كأس العالم في قطر 2022، العاصمة بغداد كإحدى المدن العربية المعتمدة لاطلاق الشعار وعدد من العواصم العالمية بشكل متزامن.وقال القطري دحلان الحمد رئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب

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