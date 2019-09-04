انتحار مريض وموت قاضي!

2019/09/04 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتحار احد المرضى الراقدين في جناح الامراض السرطانية في احدى مستشفيات البصرة بالقاء نفسه من الطابق السادس يوم الاحد 1/9/2019، بعد عجزه عن الحصول على الدواء في هذا المسشفى الحكومي الذي يتعالج فيه، بسبب ارتفاع اسعار الدواء وعجز وزارة الصحة العراقية ومسؤوليتها في توفير الأدوية في مستشفياتها، يُبين الوضع الماساوي الذي وصل اليه العراق وحجم الفساد الذي ينخر في معظم دوائر ومؤسسات الدولة حتى وصل الى المستشفيات والمؤسسات التي تعالج مرضى السرطان والفئات الضعيفة في المجتمع في دور الايتام والعجزة(المسنين) ومراكز التوقيف والسجون التي لاحدود للمعاناة والماساة فيها.

واليوم الاثنين 2/9 غادرنا الصديق والزميل القاضي (فرهاد) الى العالم الآخر متوفياً من مرض السرطان الذي ظل يصارعه لعدة اشهر واضطرالى بيع داره وسيارته وصرف مايملكه مصاريف للعلاج واسكن عائلته في دار متواضعة في احد الاحياء في مدينة اربيل .

انتحار المريض من اهالي مدينة البصرة ثغر العراق ومصدر خيراته والعائمة على بحر من النفط واهلها يموتون وينتحر بعضهم لعدم امتلاكه ثمن الدواء، يشبه موت القاضي الذي هو من اهالي مدينة كركوك العائمة ايضا على محيط من النفط ،واهلها والغالبية من العراقيين يعانون ما يعانون بسبب الامراض السرطانية المنتشرة والفشل الحكومي في معالجة اي ازمة او مرض يصيب المواطن فيضطر الى بيع كل مايملك املا للشفاء والنجاة.

لقد تخلت الدولة والحكومة في العراق عن اغلب المهام والواجبات الاساسية في الصحة والتعليم وتوفير الماء الصالح للشرب والكهرباء والطرق وفحص الادوية والاغذية مما ادى الى انتشار الامراض السرطانية مع سوء الاوضاع في المستشفيات العامة واغلب المرافق الخدمية التي هي من اهم واجبات اي حكومة تحترم شعبها الذي لم يعدبامكانه الحصول على ابسط حقوقه كمواطن وانسان في هذا العالم، وهو ما يدفعنا الى السؤال عن جدوى ما ورد في الدستور العراقي لعام 2005 من حقوق:

1-نص الدستورفي المادة 15 على حق كل فرد في الحياة والامن، ونصت المادة 31 على حق كل عراقي في الرعاية الصحية ومسؤولية الدولة بالصحة العامة وتوفير وسائل الوقاية والعلاج وانشاء المستشفيات والمؤسسات الصحية.

2—نصت المادة 32 برعاية المعوقين وذوي الاحتياجات وتكفل تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع، ونصت المادة33على حق العيش في ظروف بيئية سليمة وضوروة انفاذ وتطبيق هذه الحقوق بدون اي استثناء او تمييز او محددات او عقبات، وهو ما يوجب على الحكومة مهمة وضرورة العمل بشكل سريع على تأهيل وتوسيع اقسام الامراض السرطانية وتوفير كل العلاجات لكل الامراض سواء داخل اوخارج العراق لكل من يحتاج اليه وتطبيق الضمان الصحي والاجتماعي لكل المواطنين.

كما يتوجب تفعيل دور النقابات ومنظمات المجتمع المدني في حماية ومساعدة المواطن كل حسب اختصاصه بما يكمل ويساعد في تخفيف الاعباء عن المرضى، مثل جمعية القضاء العراقي واتحاد قضاة كوردستان ونقابات المحامين والمعلمين والمهندسين والصحفيين والفنانين والعمال و..وغيرها من النقابات التي يجب ابعاد الشكل الدعائي والطابع السياسي والكسب الحزبي منها وضرورة اهتمامها بخدمة ومساندة قضايا المواطنين وبما يمنع او يجعلنا لانسمع بانتحار مريض او وفاة قاضي او اي انسان بسبب الدواء ومرض السرطان.

عبدالستار محمد رمضان

قاضي وعضو الادعاء العام

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