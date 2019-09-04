2019/09/04 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس طالب حزب الدعوة الاسلامية في بيان أصدره اليوم الاربعاء، الحكومة بتحقيق شامل بشأن تعرض معسكرت الحشد الشعبي الى هجمات “أجنبية”، وتقديم شكوى عاجلة الى مجلس الأمن.وذكر البيان الذي تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “شخصيات عراقية مجاهدة من قوات الحشد الشعبي ومواقع سلاحه ومعسكراته تعرضت إلى هجمات إرهابية، نفذتها جهات اجنبية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدعوة يطالب بتحقيق شامل بشأن تعرض معسكرات الحشد لهجمات “أجنبية” وكالة خطوة برس.

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