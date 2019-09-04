جلال حسين: جاهزون لحصد نقاط مواجهة البحرين

2019/09/04 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد جلال حسين حارس وقائد المنتخب العراقي، أنَّ الفريق، جاهز لمواجهة البحرين غدا الخميس، في افتتاح التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023.

وقال حسن

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