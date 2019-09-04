طهران تعد باطلاق سبعة من أفراد طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة

2019/09/04 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن طهران تعتزم إطلاق سراح سبعة من أفراد طاقم الناقلة البريطانية “ستينا إمبرو” المحتجزة لديها، وأنهم جميعا يحملون الجنسية الهندية.

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