نائب: مخصصات البطاقة التموينية ستشهد طفرة نوعية في موازنة 2020

2019/09/04 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر الفتلاوي، الأربعاء، عن توجه مجلس النواب الى تحسين مفردات البطاقة التموينية، مبينا أن موازنة عام ٢٠٢٠ ستشهد طفرة نوعية في تخصيص مبالغ إضافية لتعزيز مفردات البطاقة التموينية بمواد إضافية.وقال الفتلاوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مجلس النواب يعتزم خلال الفصل التشريعي القادم مناقشة تخصيص مبالغ إضافية لتعزيز […]

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