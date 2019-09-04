الهجرة والمهجرين فرع كركوك تكشف عن تنسيق لتحديث سجل الناخبين للنازحين

2019/09/04 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكدت دائرة الهجرة والمهجرين فرع كركوك عن وجود تنسيق مع مفوضية الانتخابات حول آلية عملية تحديث سجل الناخبين للنازحين الموجودين في مخيمات المدينة مشيرة إلى أنه لم يحدد حتى الان الية التصويت في المخيمات.

وقال عمار صباح مدير هجرة كركوك في تصريح خاص لـ “النور نيوز” يوجد تنسيق مع مفوضية الانتخابات في كركوك حيث لديهم قاعدة المعلومات وان الشخص النازح الذي يراجع المفوضية ويحدث معلوماته يستطيع المشاركة في الانتخابات والتصويت”.

وتابع “لدى المفوضية مركز خاص لاستقبال النازحين من اجل تحديث سجل الناخبين والذي يحدث بإمكانه التصويت”.

وحول الية التصويت في المخيمات قال عمار “لم يحدد حتى الان انه التصويت يكون داخل المخيم او خارجه ولكن النازحين يشاركون في الانتخابات” لافتا الى ان ” نسبة الذين قاموا بتحديث سجل الناخبين نسبة ضئيلة وليست كثيرة”.

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