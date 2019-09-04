اردوغان يوجه TIKA التركية باعمار الجسر الرابع في الموصل

2019/09/04 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى

أعلن وزير الثقافة والسياحة التركية، محمد إرسوي عن أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كلّف مؤسسة TİKA بإعادة إعمار الجسر الرابع في مدينة الموصل.

ونشرت تيكا تغريدة على موقعها على تويتر ان اردوغان وبهدف إعادة اإعمار المدينة وارجاع الحياة التجاري الطبيعية ستقوم TIKA بإعادة تأهيل الجسر الرابع .

وكان الجسر الرابع على نهر دجلة قد تعرض لضرر كبير جدا بعد تفجيره من قبل تنظيم داعش لاقاعة تقدم لقوات الامنية خلال عمليات تحرير الموصل.

قال وزير الثقافة والسياحة التركية السيد محمد نوري إرسوي: بتعليمات من رئيسنا السيد رجب طيب أردوغان، وبهدف إعادة إعمار المدينة وارجاع الحياة التجارية الطبيعية فيها، ستقوم الوكالة TİKA بإعادة تأهيل الجسر الرابع الذي تحطم خلال الحرب والذي يربط شرق مدينة #الموصل بغربها".



pic.twitter.com/7HU6MmC5VS— TİKA (@tika_arabic) September 3, 2019

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