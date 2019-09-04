ضبط 30 حالة غش خلال امتحانات الدور الثاني للمتوسطة والاعدادية في ديالى

2019/09/04 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت المديرية العامة للتربية في محافظة ديالى، اليوم الأربعاء، عن ضبط 30 حالة غش الكتروني وورقي خلال امتحانات الدور الثاني للمرحلتين المتوسطة والاعدادية.

وقال مدير قسم الامتحانات في المديرية ماهر علوان صالح في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية للدور الثاني انتهت وسط أجواء تربوية متميزة بجهود الملاكات التربوية والتي بذلت جهودا متميزة في سبيل إنجاح العملية الامتحانية".

وأضاف ان "تربية ديالى استنفرت كافة الجهود من اجل نجاح الامتحانات النهائية للدور الثاني حيث تم توفير المستلزمات الضرورية للطلبة الممتحنين لتكون مديرية تربية ديالى السباقة في متابعة سير الامتحانات وزيارة جميع المراكز الامتحانية الموزعة على عموم اقضية المحافظة كافة".

وتابع بأن "اللجان الامتحانية تمكنت من ضبط (30) حالة غش (الكتروني، ورقي) خلال الزيارات المتكررة للمراكز الامتحانية وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة حسب تعليمات وزارة التربية".

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