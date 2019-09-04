ديالى تكشف حقيقة حسم ملف دخول أكثر من مليون زائر إيراني

2019/09/04 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد عضو مجلس محافظة ديالى قاسم المعموري، اليوم الأربعاء، أن ملف دخول الزوار الإيرانيين للمقدسات عبر منفذ المنذرية في المحافظة لم يحسم بعد.

وقال المعموري لـ"الغد برس"، إن "الاجتماع العراقي الإيراني والذي حضرناه يوم أمس في خانقين، ناقش آلية دخول الزوار الإيرانيين عبر منفذ المنذرية شمال شرقي ديالى لزيارة المقدسات خلال أربعينية الإمام الحسين".

وأضاف أن "الاجتماع كان تحضيريا ولم يحسم ملف دخول الزوار الإيرانيين وهناك إجتماعات أخرى ستعقد مع الجهات المعنية بهذا الخصوص"، لافتا الى أنه "لم يشهد تحديد عدد الزائرين الإيرانيين حتى الآن".

وكانت مواقع إخبارية وتواصل اجتماعي تناقلت أخبار مفادها الإتفاق على دخول أكثر من مليون زائر إيراني عبر منفذ المنذرية في ديالى.

وأفاد مراسل "الغد برس" أمس الثلاثاء، بعقد اجتماع عراقي إيراني في خانقين لمناقشة آليات دخول الزوار الإيرانيين عبر المنذرية خلال الزيارة الأربعينية.

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