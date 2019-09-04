2019/09/04 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / خطوة برس أعلن المكتب الاعلامي لوزارة النفط اليوم الاربعاء وضع حجر الاساس لمشروع مجمع تسييل الغاز الطبيعي في البصرة.وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان في بيان تبقت “خطوة برس” نسخة منه ان “هذا المشروع يعزز من قدرة شركة غاز البصرة من استثمار مانسبته (40%) من انتاج الغاز

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصورة..



وضع حجر الاساس لمشروع مجمع غاز البصرة الطبيعي وكالة خطوة برس.

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