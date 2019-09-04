الحلبوسي يؤكد أن الإرهاب وداعش لم يستهدفا العراق وحده

2019/09/04 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أن، الإرهاب وداعش لم يستهدفا العراق وحده.وقال في كلمته خلال اجتماعات لجنة التخطيط والموازنة في جمعية البرلمانات الآسيوية “نحن ،ندرك أن معركتنا ضد الإرهاب لم تنته بعد ولدينا تداعيات نواجهها الآن منها رعاية النازحين والمهجرين وإعادتهم الى مناطقهم وإعمارها ، فضلاً عن معالجة مخلفات ذلك الإرهاب في المجتمع …

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