بالوثيقة.. المالية تفتح حساب تعظيم الموارد المحلية لمحافظة واسط

2019/09/04 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) ….



اعلن محافظ واسط محمد المياحي، اليوم الاربعاء، موافقة وزارة المالية على فتح حساب قسم تعظيم الموارد المحلية لدعم المحافظة.

وقال المياحي في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، ان “وزارة المالية وافقت على فتح حساب قسم تعظيم الموارد المحلية وهو مدخل الى اللامركزية المالية وسابقا كان الحساب (صندوق دعم واسط)”.

واضاف ان “واسط هي اول محافظة بالعراق تتحصل على هكذا امتياز وإنجاز يتيح لها اعداد موازنتها السنوية الخاصة وتوحيد إيراداتها ومواردها وتشريع القوانين لها ويعطيها الحق في إدارة أمورها المالية فيما يتعلق بالجباية والرسوم والضرائب وغيرها، بما لا يتعارض مع الرسوم والتشريعات والقوانين الاتحادية”.

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