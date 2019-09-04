اندلاع حريق بمذخر ادوية في الحارثية وسط بغداد

2019/09/04 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بإندلاع حريق ضخم بمذخر أدوية في منطقة الحارثية ببغداد.

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