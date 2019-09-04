2019/09/04 | 11:00

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وضع حجر الأساس لمشروع مجمع غاز البصرة الطبيعي بطاقة 400 مقمق

تأریخ التحریر: : 2019/9/4 10:58

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