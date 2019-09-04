العبادي يطالب الخارجية بالاستمرار في الضغط على الكويت دوليا

2019/09/04 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالب النائب السابق عن محافظة البصرة زاهر العبادي , الاربعاء , بالاستمرار في الضغط على مجلس الامن وتفعيل جهودها الدبلوماسي باسترجاع حقوقه الشرعية في خور عبد الله, عادا مطالبة الخارجية العراقية مجلس الامن الدولي باسترجاع حقوق العراق في خور عبد الله انجاز دبلوماسي يحسب لها وللحكومة.وقال العبادي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “رفع مذكرة […]

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