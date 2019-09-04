محافظ البصرة: سنهدم المنازل العشوائية للمتورطين بالقتل العشائري ونرحلهم لخارج المحافظة

2019/09/04 | 11:02

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بغداد اليوم - البصرة

توعد محافظ البصرة اسعد العيداني ، الاربعاء 4 ايلول 2019، بهدم المنازل العشوائية للمتورطين بالنزا...





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