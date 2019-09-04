تكثيف الاجراءات الأمنية مع حلول شهر محرم في العراق

2019/09/04 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري، بتكثيف الإجراءات الأمنية مع دخول شهر محرم الحرام، مشددا على ضرورة عدم التراخي في أداء المهام والواجبات....

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