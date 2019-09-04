حميد لشهب - مستقبل المسلمين بين مطرقة المسيحية الصهيونية والإسلام الصهيوني

2019/09/04 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حميد_لشهب إلى عهد قريب جدا، تَعوَّد الباحث المسلم المهتم بالأسباب التي توجد وراء الدعم اللامشروط للساسة الأمريكيين للكيان الصهيوني على أرض فلسطين المُغتصبة، بتفسير بسيط ومُبسَّط، مُرجعا إياها إلى أسباب سياسية وإستراتيجية واقتصادية وسيولة المال الصهيوني في الحملات الانتخابية الأمريكية وتخريب وسائل الإعلام الصهيونية للرأي العام الأمريكي والعالمي بصفة عامة إلخ.لكن هذا التفسير كان بالضبط السبب الرئيس في حجب ال......

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