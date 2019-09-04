فاطمة ناعوت - ابحث عن نسختك الأجمل

2019/09/04 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت هل ترى نفسَك جميلا ورائعًا وكامل الأوصاف.إذن لماذا يكرهُك بعضُ الناس ويلصقون بك صفاتٍ قبيحةً لا تراها في نفسك؟ أم ترى نفسك مليئًا بالعيوب والنواقص؟ فلماذا إذن يُحبُّك بعضُ الناس ويرونك أرفعَ الخَلق وأسماهم؟ ليس للنسبية علاقة بهذا الأمر؛ بل بتعدد نسخنا.فكل منّا له نسخٌ عديدة، ولا أقول أقنعة.يشغلني هذا الأمر منذ مراحل الصبا التي ظننا فيها (ولم ينجُ من هذا الظن أحدٌ) أن بوسعنا تغيير الكو......

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