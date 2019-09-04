عبدالجبار الرفاعي - #الأميّة_الأكاديمية_والثقافية: أسباب ونتائج

2019/09/04 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالجبار_الرفاعي عمليةُ بناءِ الإنسان هي البدايةُ الحقيقيةُ لكلِّ عمليةِ بناءٍ خلّاقة، وما تنشدُه أيةُ تنميةٍ شاملة.رأسُ المالِ البشري هو ما يتكفلُ بناءَ دولة مواطنة حديثة.رأسُ المالِ البشري أثمنُ من كلِّ رأسمال، فمهما امتلكنا من بترولٍ وغيره من مصادر الثروة المادية لن نتفوقَ على من يمتلكُ رأسَ المالِ البشري.الإنسانُ أثمن من كلِّ شيءٍ، لا شيءَ يفوقُ الإنسانَ في قيمته في عالَمنا الذي نعيشُ فيه.الاستثمارُ في......

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