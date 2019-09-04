2019/09/04 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال باحثون بريطانيون وبرازيليون إن “أطول شجرة” في الأمازون يبلغ ارتفاعها 88 مترا، ليست مهددة بالحرائق التي تجتاح مناطق شاسعة من الغابة المدارية.وأشارت أعمال العلماء التي نشرتها الأمانة العامة للعلوم والتكنولوجيا التابعة لولاية أمابا إلى إن قطر الشجرة الواقعة في “محمية” للأشجار العملاقة في شمال البرازيل عند حدود ولايتي بارا وأمابا، يبلغ 5.5 متر، وهي من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أطول شجرة في الأمازون تنجو من الحرائق وكالة صدى الاعلام للانباء.

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