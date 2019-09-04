2019/09/04 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة نينوى ، عن المباشرة بإعمار وتأهيل الطريق الرابط بين مدينتي الموصل ودهوك بعد خروج أغلب أجزائه عن الخدمة ، مبينة أن مدة إنجاز الطريق تستغرق نحو 240 يوماً.وقال محافظ نينوى ، منصور المرعيد، في تصريح صحفي له ، إن ” الكوادر الهندسية والفنية في مديرية طرق وجسور نينوى وبالتعاون مع مديرية البلديات …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدء تأهيل طريق موصل–دهوك بعد خروجه عن الخدمة النعيم نيوز.

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