الوقف الشيعي في ديالى يلزم جميع موظفيه بإرتداء اللون الأسود خلال محرم

2019/09/04 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ ديالىكشف مصدر مطلع في محافظة ديالى ،الأربعاء، عن توجيه الزم جميع موظفي الوقف الشيعي بالمحافظة بإرتداء اللون الأسود خلال محرم.

وقال المصدر لـ”كلكامش برس” ،إن” إدارة الوقف الشيعي في محافظة ديالى،وجهت جميع موظفي المديرية بإرتداء اللون الأسود خلال أيام محرم الحرام”.

وأضاف أن ” الإدارة وبخت أحد الموظفين لعدم إرتداءه الأسود”، مبينا، أن”التوجيه تم تطبيقه فعليا بالوقت الراهن”.

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