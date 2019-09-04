2019/09/04 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد فشل الصفقة التي كان من المنتظر أن تكتمل خلال فترة الانتقالات الصيفية، ينتظر أن يلتقي برشلونة ونيمار دا سيلفا وجها لوجه أمام المحكمة.وبعد 3 أسابيع من اليوم، وبالتحديد في الـ27 من سبتمبر الجاري، سيتواجه اللاعب مع الفريق الكتالوني داخل إحدى محاكم برشلونة.وقالت صحيفة “آس” الإسبانية إن اللاعب البرازيلي يطالب بدفع مستحقاته المتبقية،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نيمار وبرشلونة يتواجهان في المحكمة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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