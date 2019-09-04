نائب يحذر من  موجة تغيير في طريقها للعراق

2019/09/04 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادحذر عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي النائب محمد اقبال الصيدلي، الاربعاء،من ان هناك ارهاصات واضحة لولادة نزعة سياسية جديدة، وتحطيم الكتل السياسية بعضها بعضا ، لتلافي الانجراف الذي تولده موجة التغيير القادمة.

وقال في تغريدة على “تويتر”، ان “في العراق يتبلور الصراع بشكل يومي، وارهاصات واضحة لولادة نزعة سياسية جديدة، تستند الى جمهور بدأ حثيثا بكسر القيود وتحطيم موروثات ترسبت مع النظام السياسي الجديد”.

وأوضح الصيدلي وهو نائب عن محافظة نينوى، ان “اضطراب القيادات السياسية وتحطيم بعضها بعضا، هي محاولة للجري الى الامام لتلافي الانجراف الذي تولده موجة التغيير القادمة”.

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