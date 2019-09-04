هوك: خصصنا 15 مليون دولار لكل من يبلغ عن نشاطات الحرس الثوري الإيراني

2019/09/04 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران برايان هوك إن واشنطن لن تقدم أي إعفاءات من العقوبات ضمن المقترح الفرنسي بتقديم خط ائتمان بقيمة خمسة عشر مليار دولار لإيران.

وأكد براين في تصريح أن هناك المزيد من العقوبات في طريقها الى ايران، وأن بلاده لا تريد استخدام القوة في الشرق الأوسط لكنها ستواصل الضغط إلى أقصى حد ممكن، مبينا ان واشنطن على تواصل مع الدول الاوروبية التي تتحاور مع ايران لمنعها من الحصول على سلاح نووي لان طهران تمارس سياسة الابتزاز النووي في المحادثات مع الدول الغربية.

وأوضح هوك أن طهران تستغل النفط لتمويل المليشيات الإرهابية في اليمن ولبنان وسوريا وأن فيلق القدس يستخدم أموال النفط لتمويل الشبكات الارهابية، لافتا الى ان الولايات المتحدة خصصت مكافأة مالية بقيمة خمسة عشر مليون دولار للحصول على معلومات بهدف تعطيل أنشطة الحرس الثوري الإيراني المالية.

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