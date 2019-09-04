التيار الصدري: يجب محاسبة المقصرين في الحكومة

2019/09/04 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي، الاربعاء، 4 أيلول 2019، أنه لا يؤمن بوجود مفهوم الموالاة والمعارضة للحكومة، فيما أشار إلى قرب تشريع قانون يشجّع الاستثمار داخل العراق.وقال الربيعي في بيان: “نحن لا نؤمن بوجود مفهوم الموالاة والمعارضة للحكومة وإنما هناك موقف معلق وفقاً لتنفيذ الحكومة لبرنامجها المعلن والمحدد بسقوف زمنية لأن …

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