2019/09/04 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح، صالح مسلم، الرئيس المشترك للجنة العلاقات الخارجية في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بسوريا، بأن أي جندي تركي لن يدخل المنطقة الآمنة المتفق عليها بين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاكراد: لن يدخل جندي تركي واحد الى المنطقة الآمنة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاكراد: لن يدخل جندي تركي واحد الى المنطقة الآمنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).