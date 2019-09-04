إيران: التهديدات الأمريكية للناقلة “آدريان دريا1” تنتهك اتفاقيات الملاحة البحرية

2019/09/04 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة حذر سفير إيران لدى بريطانيا حميد بعيدي نجاد، مؤسسة الملاحة البحرية الدولية وأعضاءها من أن تهديدات أمريكا لناقلة النفط الإيرانية “آدريان دريا1″، انتهاك لاتفاقيات الملاحة البحرية.وأشار السفير في تغريدته على “تويتر”، إلى أن “التهديدات الأمريكية لقبطان وطاقم الناقلة الإيرانية، والدول لعدم تقديم أي خدمات لها، يشكل انتهاكا لاتفاقيات الملاحة البحرية، ويعرض أمن […]

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