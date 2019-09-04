2019/09/04 | 22:18

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العبودة رفع التجاوزات خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح وضرورة دعم حكومة البصرة في هذا الملف

الاربعاء

04

أيلول

2019 :

10:16 pm

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دعت النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون رحاب العبودة جميع الجهات

السياسية والعشائرية والجماهيرية لموقف داعم للخطوات التي اتخذتها

الحكومة المحلية لرفع التجاوزات سواء على الارصفة والشوارع اوالمساحات

المخصصة كمواقع خدمية وذكرت في بيان لها انه في الوقت الذي تشهد فيه البصرة تقدما

واضح على مستوى الخدمات والمشاريع والاحالات فان هنالك وضع على مستوى

المدينة وتلكؤ المشاريع بسبب التجاوزات والمظاهر التي لا تليق بمحافظة

مثل محافظة البصرة التي تعد العاصمة الاقتصادية للعراق و اكدت ان ما تقوم به الحكومة المحلية من رفع للتجاوزات واعادة تنظيم

البصرة بما يليق واسمها هو خطوة بالاتجاه الصحيح مشددت على فرض القانون والنظام بما يخدم المواطن و الحكومة سيما وان

ما نلاحظه من تاييد شعبي وجماهيري لتلك الخطوات وتعاون الجميع في

ذلك سوف يصب في مصلحة البصرة وجماليتها ورونقها

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