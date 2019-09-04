2019/09/04 | 22:18

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منْ يُسيطر على سماء الوطن وتسليح الجيش العراقي محور برنامج "رئيس التحرير" بين الخفاجي والكناني وإبراهيم

الاربعاء

04

أيلول

2019 :

10:13 pm

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أكد المتحدث بإسم وزارة الدفاع اللواء تحسين الخفاجي أنه لا توجد أية

قواعد أجنبية وقوات قتالية في العراق وأن عملية بناء الجيش العراقي

تعتمد على أصحاب الخبرة والكفاءة والقدرات العلمية ، وأضاف الخفاجي

لدى إستضافته في برنامج "رئيس التحرير" الذي تبثه آفاق أن وزارة

الدفاع تتعامل مع الدرجات الوظيفية وفق وسائل علمية وأصحاب الشهادات

سيما أن بناء قدرات الجيش العراقي وتسليحه بحاجة إلى أصحاب الكفاءة

العلمية وبإمكان المتطوع في وزارة الدفاع طلب النقل إلى وزارة مدنية

أخرى ، وأشار إلى أنه لا يوجد أيّ رادار أو سيطرة لأميركا على الأجواء

العراقية وأن أيّ أعتداء على أية جهة تعمل مع القوات الأمنية هو

أعتداء على أمن العراق وإستقراره كما أن الدفاع الجوي العراقي يُسيطر

على الأجواء العراقية ، لافتاً النظر إلى أن وزارة الدفاع عازمة على

تطوير القدرات العسكرية العراقية في المجالات كافة وأنه سيتم بعد

إكمال نتائج التحقيق وفق الأدلة والبراهين بشأن الإعتداءات التي طالت

مقرات الحشد الشعبي ستكون هناك طريقة رد مناسبة سيما أن العراق يمتلك

طائرات متطورة ومسيرة بإمكانها حماية الأجواء العراقية من أيّ أختراق

جوي وتم وضع خطة ستراتيجية نوعية من قبل وزارة الدفاع لمرحلة ما بعد

داعش الإرهابي تتعلق ببناء الجيش العراقي وتعزيز وتطوير هيكليته

وصنوفه .الكاتب والإعلامي كامل الكناني ولدى إستضافته في البرنامج نفسه بينَّ

أن التحديات الكبيرة في المنطقة تؤثر على جميع الدول من دون إستثناء

ويجب التعامل مع الدول المتطورة في مجال التسليح والخروج من نظام

التبعية والهيمنة الأميركية ، وأضاف أن القدرات العسكرية العراقية

بحاجة إلى منظومات جوية ودفاعية متطورة سيما أن الفرصة الآن متاحة

أمام العراق في تعدد وتنويع مصادر التمويل والتسليح من روسيا والصين

وإيران ، وأشار إلى أن التداخل السياسي في بعض المفاصل يمنع من تعزيز

القدرات العسكرية العراقية مع ضرورة تخصيص جزء من الميزانية وفق خطة

مدروسة لتطوير المنظومة الأمنية العراقية ، ورأى الكناني أن هناك أدلة

ومؤشرات عديدة تشير إلى أن الإعتداءات على العراق تحمل بصمة الكيان

الصهيوني على الرغم من أن هناك تنوع وتداخل في التصريحات والآراء بشأن

الموقف العراقي من الإعتداءات الصهيونية بسبب التدخلات الخارجية .الباحث في الشأن السياسي وفيق إبراهيم ولدى إستضافته في البرنامج نفسه

عبر سكايب من بيروت فقد أوضح أن المنطقة تمر بمرحلة صعبة وحرجة تتطلب

الوقوف بوجه التحديات الأميركية الصهيونية سيما أن العراق تعرض

لمؤامرات ومشاريع خارجية أرادت إضعاف دوره الإقليمي في المنطقة ،

وأشار إلى أن أميركا راهنت على مشروع تقسيم العراق إلا أنها فشلت وأن

على جميع الدول العربية بينها العراق تعزيز قدراتها التسليحية لمواجهة

أيّ أعتداء خارجي ، مبيناً أن دخول طائرات إسرائيلية مسيرة وقصف مقرات

عسكرية داخل العراق تشير إلى وجود مؤامرة خارجية لتدمير البلد وإضعاف

المقاومة لديه المتمثل بالحشد الشعبي الذي دحر الإرهاب ، ورأى أن

العراق بإمكانه إمتلاك الأسلحة المتطورة لدوره المحوري في منطقة الشرق

الأوسط كما أن العراق دولة ذات سيادة ولديه من الإمكانية والقدرة أن

يكون له شأن في المتغيرات التي تحصل بناءً على دوره المؤثر والفعال.

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