محمد جواد ظريف يتهم الاوروبيين بعدم الوفاء بأي من تعهداتهم المدرجة في الاتفاق النووي

2019/09/04 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الاوروبيين بعدم الوفاء بأي من تعهداتهم المدرجة في الاتفاق النووي.

وقال ظريف في تصريح، إن علاقات إيران مع روسيا والصين تأثرت بالحظر الاميركي ايضا لكن الاوروبيين لم يستطيعوا الوفاء بأي التزام تقريباً، معربا عن أسفهلحاجة فرنسا أو الاتحاد الاوروبي الى اكتساب الاذن من اميركا حول خطواتهم المقبلة.

ودعا الأوربيين الى ضرورة أن تكون خطواتهم مستقلة عن ضغوط اميركا، موضحا أن اكتساب الاذن من واشنطن أو من مكان آخر ليس مشكلة ايران إنما هذه المسؤولية تقع على عاتقهم.وأضاف في ما يتعلق بالعقوبات الأميركية، أن المسؤولين في واشنطن مدمنين على الحظر لكنها ليست لها أي تأثير بحسب تعبيره.

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