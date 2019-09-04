2019/09/04 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس لم يستبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقاء نظيره الإيراني حسن روحاني، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر سبتمبر، مع تأكيده أنه لم يتخذ أي قرار بعد.وقال ترامب في المكتب البيضاوي ردا على سؤال حول لقاء محتمل مع روحاني: “بالطبع، كل شيء ممكن”.وفي حين رحب ترامب بجهود نظيره الفرنسي إيمانويل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب عن لقاء روحاني: كل شيء ممكن وكالة خطوة برس.

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