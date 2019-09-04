مستشارون لثلاث دول كبرى يشاركون بإصلاح البيشمركة

2019/09/04 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وقعت وزارة البيشمركة وهولندا مذكرة تفاهم للمشاركة في مسألة "الاصلاحات" اليوم الاربعاء في مراسيم بحضور شورش اسماعيل وزير البيشمركة في حكومة اقليم كردستان وويليام نيكولاس كوزايين القنصل الهولندي العام في الاقليم.

ووصف وزير البيشمركة خلال المراسيم التي حضرها وكيل الوزارة وعدد من الضباط البارزين هذه الخطوة من الحكومة الهولندية بالمهمة والمؤثرة، فضلا عن اشادته بدور وواجب المستشارين والقوات الهولندية في تدريب البيشمركة.وقبل توقيع المذكرة، اكد القنصل الهولندي العام، انه وفق مضمون المذكرة، سيشارك المستشارين العسكريين والمدنيين لدول امريكا وبريطانيا والمانيا في عملية الاصلاح بوزارة البيشمركة، مضيفا، انه وعن طريق هذه المحاولة تُختصر الطرق ويتم تسريع خطوات عملية الاصلاح.واجمع الطرفان في نهاية المراسيم على تمتين العلاقات باتجاه التوصل الى الهدف الرئيس الذي هو عملية الاصلاح الحقيقي.انتهى

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