التربية تنشر توضيحا بخصوص تعينات بابل

2019/09/04 | 22:24

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اكد مدير دائرة المرور العامة اللواء زهير عبادة، الأربعاء، ان دفع الغرامة التي تفرض على المخالفين تخفض الى النصف اذا تم تسديدها خلال 72 ساعة.

وقال عبادة خلال استضافته في برنامج (وجهة نظر)، الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على شاشة

بغداد اليوم _ بغداد

قال مدير المرور العام، اللواء زهير عبادة، اليوم الاربعاء، إن 80 بالمئة من الإشارات الضوئية في العاصمة بغداد تعمل بشكل صحيح، فيما توعد بملاحقة من يزعج المواطنين في الشارع.

وذكر اللواء زهير عبادة، خلال بر

بغداد اليوم - بغداد

كشفت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، عن موعد وصول لوحات العجلات الألمانية، فيما هددت بمعاقبة المخالفين الذين لا يلتزمون بالموعد المحدد.

وقال مدير المرور العام اللواء زهير عبادة، خلال استضافته في برنامج "وجهة نظر&q

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