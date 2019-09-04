2019/09/04 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس العموم البريطاني اليوم الاربعاء، لصالح مشروع قانون يقضي بعدم المغادرة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء البريطاني يدعو الى انتخابات مبكرة بعد فشله في ملف الخروج من الاتحاد الاوروبي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء البريطاني يدعو الى انتخابات مبكرة بعد فشله في ملف الخروج من الاتحاد الاوروبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).