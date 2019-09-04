فرض عقوبات جديدة على إيران تشمل شركات شحن وتجارة النفط وناقلات نفطية

2019/09/04 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تواصل الإدارة الأميركية منذ انسحابها من الاتفاق النووي ضغوطاتها الاقتصادية على النظام الإيراني من أجل التوصل الى اتفاق جديد

حيث اعلنت وزارة الخزانة الاميركية في بيان، فرض عقوبات جديدة على إيران، مبينة أن العقوبات الأمريكية الجديدة تشمل شركات شحن وتجارة النفط وناقلات نفطيةوأضافت، أن الحرس الثوري الإيراني استخدم شبكة لنقل النفط لمصلحة نظام الأسد في سوريا وحزب الله في لبنان وآخرين لم تعلن عنهم.

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