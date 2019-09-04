كاتانيتش:نطمح للنقاط الثلاث ووجود المحترفين قوة مميزة لنا

2019/09/04 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدرب المنتخب الوطني كاتانيتش، اليوم الاربعاء، أن المنتخب يسعى للنقاط الثلاث قبل مواجهة البحرين غداً في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: “جاهزون للبداية ونطمح للنقاط الثلاث”، مبيناً أن “نهائي غرب اسيا يختلف تماما عن مباراة الغد”.وبين كاتانيتش أن ” وجود المحترفين قوة مميزة لنا”، مشيراً

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